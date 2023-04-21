«Мне не нужны проблемы, гангста». Дюрэнт обратился к Уэстбруку по ходу матча

Теги Клипперс Финикс НБА видео Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт исполнил важные штрафные на последних секундах третьего матча серии с «Клипперс» (129:124, 2-1).

Перед подходом к линии у Дюрэнта состоялся разговор с экс-одноклубником по «Оклахоме» Расселлом Уэстбруком. Кевин предпочел прервать обсуждение и сосредоточиться на игре.

«Мне не нужны проблемы, гангста», – произнес Дюрэнт с улыбкой.

Кевин набрал 28 очков и 5 передач при 53% с игры.

Отношения между двумя звездами НБА испортились в 2016 году после перехода Дюрэнта в «Голден Стэйт».

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20 комментариев

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Stephan Carrypenko
Ответ ST-L
зачем они пишут "отношения между двумя звездами НБА испортились в 2016 году после перехода Дюрэнта в «Голден Стэйт»" к каждой новости с участием Кевина и Рассела? кто то может объяснить? что в голове у них?
Ну наверное потому что, кто-то может недавно начал смотреть, интересоваться нба и тд
Как считаешь, такие варианты возможны?!
+36
-4
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Roman Boroveev
Бывают разве гангста в кожаном комбинезоне или тигровом леопарде?
+32
-2
+30
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boller_73
Ответ Roman Boroveev
Бывают разве гангста в кожаном комбинезоне или тигровом леопарде?
Бывают и за ними пристально следит полиция моды 👮
+26
0
+26
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Timur Shafigullin
Ответ Roman Boroveev
Бывают разве гангста в кожаном комбинезоне или тигровом леопарде?
в кожаной юбке
+19
0
+19
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ST-L
зачем они пишут "отношения между двумя звездами НБА испортились в 2016 году после перехода Дюрэнта в «Голден Стэйт»" к каждой новости с участием Кевина и Рассела? кто то может объяснить? что в голове у них?
+15
-7
+8
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DVikk
Ответ Stephan Carrypenko
Ну наверное потому что, кто-то может недавно начал смотреть, интересоваться нба и тд Как считаешь, такие варианты возможны?!
А почему тогда в каждой новости не указывают, что за попадание в кольцо с игры дают 2 очка? Ведь кто-то может недавно начал смотреть, интересоваться нба.
+12
-4
+8
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scorp19
Какой гэнгста. Это Руся, строитель разнорабочий из Оклахомовки
+7
0
+7
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Максим Максимов
Перед этим расс его на бедро хорошо поймал.а КД в ответ не стал агррить, и сказал это.

Новости нормально публикуйте
+6
0
+6
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Stephan Carrypenko
Ответ Roman Boroveev
Бывают разве гангста в кожаном комбинезоне или тигровом леопарде?
Гангстеров судят по делам, а не по одежде)
+6
-2
+4
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MaxBridge
Ответ DVikk
А почему тогда в каждой новости не указывают, что за попадание в кольцо с игры дают 2 очка? Ведь кто-то может недавно начал смотреть, интересоваться нба.
Нужно писать согласен. Ведь штрафные приносят по одному очку…
+4
0
+4
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Казимир Стыцько
Ответ Roman Boroveev
Бывают разве гангста в кожаном комбинезоне или тигровом леопарде?
Тогда самый авторитетный "гангстер" - Кузма
+5
-1
+4
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anton sorokin
"Мне нужны проблемы, гэнгбэнгста"
+3
0
+3
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ST-L
Ответ Stephan Carrypenko
Гангстеров судят по делам, а не по одежде)
написал эксперт по гангстерам
+2
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Mr.BadGuy
Ответ Roman Boroveev
Бывают разве гангста в кожаном комбинезоне или тигровом леопарде?
Гангста в белой юбке
+1
0
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Gaval
Ответ Mr.BadGuy
Гангста в белой юбке
ну это просто толерантный ганста
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Олег Бугайчук
Ответ Roman Boroveev
Бывают разве гангста в кожаном комбинезоне или тигровом леопарде?
Любой русский репер
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ST-L
Ответ Stephan Carrypenko
Ну наверное потому что, кто-то может недавно начал смотреть, интересоваться нба и тд Как считаешь, такие варианты возможны?!
нет, невозможны. что ты думаешь когда видишь как они обнимаются, обмениваются рукопожатием, спокойно общаются и читаешь это на спортс?
+2
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ST-L
Ответ ɔculpa
Люблю таких обрыганов, как ты. Вы презираете сервис, привыкли возиться в помёте и всё, что претендует на более достойное существование, пытаетесь высмеять. Давай-ка, малыш, я объясню тебе, что приведённая тобой аналогия не демонстрирует ничего, кроме твоей же глупости. Если ты хочешь узнать, что такое баскетбол, каковы правила игры, и прочие самые общие моменты, то ты идёшь в Википедию или прочие универсальные информационные ресурсы. Если ты заинтересовался предметом, вопрос о правилах возникает у тебя сам, и ты ищешь ответ на него. Для таких вещей и существуют справочные ресурсы. Ситуация же межличностных отношений, это уже слишком частный вопрос, раскрывающийся только в контексте конкретной истории, которую любители баскетбола, выяснившие все основные моменты в справочно-протокольном формате, легко могут не знать и узнать не смогут даже при желании, ведь как это должно выглядеть, как вопрос наугад в поисковике "портились ли отношения у игрока А с игроком Б"? Вот хорошим сервисом как раз и является прояснение подобных ситуаций для людей, кто с ними знаком не был, поскольку интересуется НБА не настолько сильно (но наверняка в конкретную минуту не против прочувствовать новость лучше), или не слишком давно. Это не имеет ничего общего со сводом правил, и если ты не видишь разницы между информационным удобством и информационными азами, то это говорит только о качестве твоего ума, а так же о твоей воинствующей привычке барахтаться в грязи.
аж простыню написал, а ведь все просто. Расс и Кевин давно уже уладили взаимоотношения, даже видеофото последних недель - подтверждение этого. А твой работодатель продолжает писать о том, что произошло в прошлом десятилетии, застряв там.
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Лёха выдыхай
Ответ scorp19
Какой гэнгста. Это Руся, строитель разнорабочий из Оклахомовки
🤣🤣🤣
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