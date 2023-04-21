«Мне не нужны проблемы, гангста». Дюрэнт обратился к Уэстбруку по ходу матча
Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт исполнил важные штрафные на последних секундах третьего матча серии с «Клипперс» (129:124, 2-1).
Перед подходом к линии у Дюрэнта состоялся разговор с экс-одноклубником по «Оклахоме» Расселлом Уэстбруком. Кевин предпочел прервать обсуждение и сосредоточиться на игре.
«Мне не нужны проблемы, гангста», – произнес Дюрэнт с улыбкой.
Кевин набрал 28 очков и 5 передач при 53% с игры.
Отношения между двумя звездами НБА испортились в 2016 году после перехода Дюрэнта в «Голден Стэйт».
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