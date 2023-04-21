«Мне не нужны проблемы, гангста». Дюрэнт обратился к Уэстбруку по ходу матча

Форвард « » исполнил важные штрафные на последних секундах третьего матча серии с « » (129:124, 2-1).

Перед подходом к линии у Дюрэнта состоялся разговор с экс-одноклубником по «Оклахоме» . Кевин предпочел прервать обсуждение и сосредоточиться на игре.

«Мне не нужны проблемы, гангста», – произнес Дюрэнт с улыбкой.

Кевин набрал 28 очков и 5 передач при 53% с игры.

Отношения между двумя звездами НБА испортились в 2016 году после перехода Дюрэнта в «Голден Стэйт».

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Леброн вновь командует в тайм-аутах – расписывает комбинации для себя любимого