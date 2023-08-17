Дюрэнт, Холмгрен, Трэй Янг, Джейлен Грин и другие игроки НБА приняли участие в двустороннем матче

Теги НБА видео Кевин Дюрэнт Майкл Портер Трэй Янг Джейлен Грин Чет Холмгрен Баскетбол

Кевин Дюрэнт («Финикс»), Чет Холмгрен («Оклахома), Трэй Янг («Атланта»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Майкл Портер («Денвер») и другие игроки НБА приняли участие в двустороннем матче.

Холмгрен, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы, отметился 31 набранным очком.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

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