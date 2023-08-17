Дюрэнт, Холмгрен, Трэй Янг, Джейлен Грин и другие игроки НБА приняли участие в двустороннем матче
Кевин Дюрэнт («Финикс»), Чет Холмгрен («Оклахома), Трэй Янг («Атланта»), Джейлен Грин («Хьюстон»), Майкл Портер («Денвер») и другие игроки НБА приняли участие в двустороннем матче.
Холмгрен, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы, отметился 31 набранным очком.
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают
Комментарии