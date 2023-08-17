Дюрэнт, Холмгрен, Трэй Янг, Джейлен Грин и другие игроки НБА приняли участие в двустороннем матче

(«Финикс»), («Оклахома), («Атланта»), («Хьюстон»), («Денвер») и другие игроки НБА приняли участие в двустороннем матче.

Холмгрен, пропустивший весь прошлый сезон из-за травмы, отметился 31 набранным очком.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

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Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают