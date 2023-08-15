Кевин Дюрэнт и Чет Холмгрен провели совместную тренировку

Центровой «Оклахомы» , который готовится к своему дебютному сезону в НБА, провел совместную тренировку со звездным форвардом « » .

Холмгрен и Дюрэнт сыграли друг против друга в зале школы «Кэмпбелл Холл» в Лос-Анджелесе.

Холмгрен, выбранный под 2-м номером драфта-2022, пропустил прошлый сезон из-за травмы стопы.

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