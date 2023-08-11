В первый день нового сезона НБА «Денвер» сыграет с «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Финиксом»

Теги Денвер Голден Стэйт Лейкерс Финикс НБА календарь Баскетбол

Стало известно расписание первого игрового дня регулярного чемпионата НБА сезона-23/24.

Действующий чемпион «Денвер» на домашней арене сыграет с «Лейкерс», «Голден Стэйт» дома встретится с «Финиксом».

Новый сезон стартует 24 октября.

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5 комментариев

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Azat LA
Скореееее бы!
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omega pepega
это мы смотрим
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Вадим flanec
2,5 месяца ещё ждать. Это невыносимо.
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