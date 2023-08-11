В первый день нового сезона НБА «Денвер» сыграет с «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Финиксом»

Стало известно расписание первого игрового дня регулярного чемпионата НБА сезона-23/24.

Действующий чемпион « » на домашней арене сыграет с « », « » дома встретится с « ».

Новый сезон стартует 24 октября.

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?