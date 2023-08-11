«Финикс» и «Даллас» сыграют в рождественский день НБА
Стало известно расписание традиционного рождественского дня НБА.
В одной из пяти пар сойдутся «Финикс» Девина Букера и Кевина Дюрэнта, а также «Даллас» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.
Рождественский день НБА
«Майами» – «Филадельфия»
«Лейкерс» – «Бостон»
«Финикс» – «Даллас»
«Денвер» – «Голден Стэйт».
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