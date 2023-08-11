«Финикс» и «Даллас» сыграют в рождественский день НБА

Стало известно расписание традиционного рождественского дня НБА.

В одной из пяти пар сойдутся «Финикс» Девина Букера и Кевина Дюрэнта, а также «Даллас» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

Рождественский день НБА

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« » – «Бостон»

«Финикс» – «Даллас»

«Денвер» – «Голден Стэйт».

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