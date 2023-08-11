«Финикс» и «Даллас» сыграют в рождественский день НБА

Теги Бостон Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Майами Милуоки Нью-Йорк Филадельфия Финикс НБА календарь Баскетбол

Стало известно расписание традиционного рождественского дня НБА.

В одной из пяти пар сойдутся «Финикс» Девина Букера и Кевина Дюрэнта, а также «Даллас» Луки Дончича и Кайри Ирвинга.

Рождественский день НБА

«Нью-Йорк» – «Милуоки»

«Майами» – «Филадельфия»

«Лейкерс» – «Бостон»

«Финикс» – «Даллас»

«Денвер» – «Голден Стэйт».

Джейлен «300 млн» Браун – нетипичный игрок НБА: выступает в Гарварде, любит шахматы и мечтает изменить имидж Бостона

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий