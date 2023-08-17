Пол Пирс в соцсети: «Джеймс Харден поставил «Филадельфию» в очень неудобное положение. Что бы вы сделали на месте Дэрила Мори?»
Чемпион НБА-2008 Пол Пирс на своей странице в соцсети задал несколько ключевых вопросов по ситуации разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена.
«Джеймс Харден поставил «Филадельфию» в очень неудобное положение. Что бы вы сделали на месте Дэрила Мори?», – написал Пирс.
Затем бывший баскетболист дополнил еще одним постом: «Вы не можете просто обменять его куда-либо. Какая команда подойдет ему больше всего?»
Ранее Харден выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», также сказав, что не будет играть за организацию, частью которой тот является.
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А вообще не знаю что там за ситуация между Мори и Харденом, но выглядит это так будто Мори ему чего то наобещал и не выполнил. Например контракт. Не зря же на сторону Хардена стали многие игроки