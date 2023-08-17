Пол Пирс в соцсети: «Джеймс Харден поставил «Филадельфию» в очень неудобное положение. Что бы вы сделали на месте Дэрила Мори?»

Теги Пол Пирс Филадельфия НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Баскетбол

Чемпион НБА-2008 Пол Пирс на своей странице в соцсети задал несколько ключевых вопросов по ситуации разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена.

«Джеймс Харден поставил «Филадельфию» в очень неудобное положение. Что бы вы сделали на месте Дэрила Мори?», – написал Пирс.

Затем бывший баскетболист дополнил еще одним постом: «Вы не можете просто обменять его куда-либо. Какая команда подойдет ему больше всего?»

Ранее Харден выступил с заявлением, в котором назвал президента по баскетбольным операциям Дэрила Мори «лжецом», также сказав, что не будет играть за организацию, частью которой тот является.

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3 комментария

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Локоть Артеста
По-хорошему лига должна принять меры. Игроки обнаглели совсем. У Кавая и Дэвиса прокатило, теперь кому не лень филонят и требуют обмен. Стерна на них нет.
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DeMx
Ну может не менять, через год уйдет бесплатно
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Владимир Катасонов
Ответ DeMx
Ну может не менять, через год уйдет бесплатно
По моему, если игрок отказывается играть последний год за команду, то ему вообще нельзя нигде выступать до того как эта команда ему не позволит этого.

А вообще не знаю что там за ситуация между Мори и Харденом, но выглядит это так будто Мори ему чего то наобещал и не выполнил. Например контракт. Не зря же на сторону Хардена стали многие игроки
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