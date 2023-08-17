Билл Симмонс поделился своим видением ситуации вокруг Хардена: «Конспирология от Билла: Джеймс никому не нужен»

Теги Хьюстон Филадельфия Име Удока НБА Джеймс Харден Дэрил Мори Билл Симмонс Фред Ванвлит Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс поделился своим видением событий, которые привели к публичному заявлению разыгрывающего Джеймса Хардена о лжи со стороны президента «Филадельфии» Дэрила Мори.

«Конспирология от Билла.

1. Удока пресекает воссоединение Хардена и «Хьюстона», они берут Ванвлита. Упс!

2. «Cиксерс» не чувствуют лояльности, потому что думали, что Харден уйдет, и говорят, что «максималку» он не получит.

3. Харден понимает, что он никому не нужен на рынке, берет опцию на 35 млн и запрашивает обмен. Мори говорит, что попробует.

4. Харден по-прежнему никому не нужен.

5. ХАОС», – написал Симмонс в соцсети.

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3 комментария

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пашу
Харден-игрок, по-прежнему, нужен многим, но нелояльный толстый Харден, которому по истечению текущего контракта будет 35 лет, и который уже разругался из-за его продления - совсем другая история.
Фактически обмен легко может превратиться в годичную аренду недовольного бородача. Действительно, не самый привлекательный расклад
+4
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+4
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Agent Smith
С такими запросами, не нужен точно🏀
+1
0
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everyday4768
Всё логично
0
0
0
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