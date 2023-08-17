Билл Симмонс поделился своим видением ситуации вокруг Хардена: «Конспирология от Билла: Джеймс никому не нужен»

Известный спортивный эксперт поделился своим видением событий, которые привели к публичному заявлению разыгрывающего о лжи со стороны президента «Филадельфии» .

«Конспирология от Билла.

1. Удока пресекает воссоединение Хардена и « », они берут . Упс!

2. «Cиксерс» не чувствуют лояльности, потому что думали, что Харден уйдет, и говорят, что «максималку» он не получит.

3. Харден понимает, что он никому не нужен на рынке, берет опцию на 35 млн и запрашивает обмен. Мори говорит, что попробует.

4. Харден по-прежнему никому не нужен.

5. ХАОС», – написал Симмонс в соцсети.

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