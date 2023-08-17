Джеймс Харден: «Не останавливайтесь на достигнутом. Будут дни, когда вам будет казаться, что вы больше не хотите этим заниматься. Эти дни сделают вас сильнее»

Разыгрывающий «Филадельфии» оставил мотивационное послание для всех болельщиков во время интервью в рамках его тура по Китаю.

«Не останавливайтесь на достигнутом. В какой бы профессии вы ни стремились стать лучшим. У вас будут дни, когда вам будет казаться, что вы больше не хотите этим заниматься. Эти дни сделают вас сильнее», – сказал Харден.

Ранее MVP-2018 запросил обмен из команды, разорвав отношения с многолетним товарищем Дэрилом Мори.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?

Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают