Джеймс Харден: «Не останавливайтесь на достигнутом. Будут дни, когда вам будет казаться, что вы больше не хотите этим заниматься. Эти дни сделают вас сильнее»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден оставил мотивационное послание для всех болельщиков во время интервью в рамках его тура по Китаю.

«Не останавливайтесь на достигнутом. В какой бы профессии вы ни стремились стать лучшим. У вас будут дни, когда вам будет казаться, что вы больше не хотите этим заниматься. Эти дни сделают вас сильнее», – сказал Харден.

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5 комментариев

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udod
Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слов, ни музыки, ни сил - написал Харден
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Владимир Катасонов
Эти слова скорее наверное он адресовал себе в большей степени, чем кому либо еще
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