Джеймс Харден: «Не останавливайтесь на достигнутом. Будут дни, когда вам будет казаться, что вы больше не хотите этим заниматься. Эти дни сделают вас сильнее»
Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден оставил мотивационное послание для всех болельщиков во время интервью в рамках его тура по Китаю.
«Не останавливайтесь на достигнутом. В какой бы профессии вы ни стремились стать лучшим. У вас будут дни, когда вам будет казаться, что вы больше не хотите этим заниматься. Эти дни сделают вас сильнее», – сказал Харден.
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