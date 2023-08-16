Зак Ледэй получает азербайджанское гражданство

Тяжелый форвард « » близок к получению азербайджанского гражданства, которое позволит ему выступать за сборную Азербайджана, сообщает BasketNews.

Ранее сообщалось, что центровой «Монако» Донта Холл также работает над получением азербайджанского гражданства.

Сборная Азербайджана примет участие в предквалификационном турнире чемпионата мира 2027 года. Азербайджан попал в одну группу со Швейцарией, Косово и Ирландией.

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