Майкл Портер о Егоре Дёмине: «Он будет действительно хорош, особенно если перенесет свои навыки разыгрывающего на профессиональный уровень»
Майкл Портер оптимистично оценил будущее Егора Дёмина.
Чемпион НБА из «Денвера» перешел в «Бруклин» этим летом.
«Дёмин надежный, цельный игрок. Он будет действительно хорош.
С учетом его габаритов на его позиции, если он сможет перенести свои навыки разыгрывающего на профессиональный уровень, то будет настоящей проблемой», – поделился форвард.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?8734 голоса
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брайана Льюиса
