Инсайдер Рамона Шелберн: «Джоэл Эмбиид счастлив быть игроком «Сиксерс»

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн считает, что не стоить придавать значения тому, что из описания аккаунта в твиттере исчезли отсылки к «Филадельфии».

«Он счастлив быть игроком «Сиксерс». Не думаю, что это предвестник чего-то. Думаю, что Джоэл троллит», – сказал Шелберн.

Ранее у действующего MVP значилось, что он живет в Филадельфии, а также была приписка «PROCESSING», отсылающая к девизу команды.

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