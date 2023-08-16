Инсайдер Рамона Шелберн: «Джоэл Эмбиид счастлив быть игроком «Сиксерс»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Рамона Шелберн Баскетбол

Инсайдер ESPN Рамона Шелберн считает, что не стоить придавать значения тому, что из описания аккаунта Джоэла Эмбиида в твиттере исчезли отсылки к «Филадельфии».

«Он счастлив быть игроком «Сиксерс». Не думаю, что это предвестник чего-то. Думаю, что Джоэл троллит», – сказал Шелберн.

Ранее у действующего MVP НБА значилось, что он живет в Филадельфии, а также была приписка «PROCESSING», отсылающая к девизу команды.

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1 комментарий

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Максим Макеев
да щас в «шутку» попросит обмен в Майами( а именно туда а вероятность в один миллион процентов он и запросит) чем полностью докажет что он без батлера словно число помноженное на ноль
и Майами на которых уже лежит бремя обмена демьяна скажут
«а че в смысле как выменять обоих»? да еще и без потери Адебайо которого в свою очередь уже фила потребует с вероятностью в миллиард
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