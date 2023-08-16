Инсайдер Рамона Шелберн: «Джоэл Эмбиид счастлив быть игроком «Сиксерс»
Инсайдер ESPN Рамона Шелберн считает, что не стоить придавать значения тому, что из описания аккаунта Джоэла Эмбиида в твиттере исчезли отсылки к «Филадельфии».
«Он счастлив быть игроком «Сиксерс». Не думаю, что это предвестник чего-то. Думаю, что Джоэл троллит», – сказал Шелберн.
Ранее у действующего MVP НБА значилось, что он живет в Филадельфии, а также была приписка «PROCESSING», отсылающая к девизу команды.
«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»
и Майами на которых уже лежит бремя обмена демьяна скажут
«а че в смысле как выменять обоих»? да еще и без потери Адебайо которого в свою очередь уже фила потребует с вероятностью в миллиард