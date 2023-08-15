Кевин Гарнетт: «Энтони Дэвис в ближайшие два года выиграет приз MVP»

Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт ожидает, что форвард « » в ближайшее время станет самым ценным игроком НБА.

«Ожидаю, что в ближайшие два года выиграет приз MVP.

Эй Ди способен делать все из того, что делает . Он способен делать все то, что делает . О чем мы говорим, бро? Я ожидаю, что он станет MVP, если в этом сезоне, то точно в следующем», – заявил Гарнетт.

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