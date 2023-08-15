Кевин Гарнетт: «Энтони Дэвис в ближайшие два года выиграет приз MVP»

Теги Лейкерс Кевин Гарнетт НБА Энтони Дэвис Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт ожидает, что форвард «Лейкерс» в ближайшее время станет самым ценным игроком НБА.

«Ожидаю, что Энтони Дэвис в ближайшие два года выиграет приз MVP.

Эй Ди способен делать все из того, что делает Никола Йокич. Он способен делать все то, что делает Эмбиид. О чем мы говорим, бро? Я ожидаю, что он станет MVP, если в этом сезоне, то точно в следующем», – заявил Гарнетт.

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9 комментариев

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tragicbronson
он каждое межсезонье перед грядущим сезоном мвп выигрывает )
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mqh9pzrxgf
Medical vip person
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Григорий Ефимов
С уважением к КейДжи, но Дэвис способен делать далеко не все из того, что может Йокич. Он круто может делать то, что Йокич сам делает так себе - защищаться. Но пасовать и в целом вести игру в атаке он и близко не способен. Тут и Леброн то не факт что такой уровень тянет, куда уж Дэвису.
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оле - топ юрген - клоп
Лазаретное мвп?
+6
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chitago
Конторе это не выгодно. НБА будет делать ставку на более долгосрочный проект. И, кстати, сомневаюсь, что это будет Джокей.
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Андрей Петров
не способен он играть как Йокич, Девис это доминарование на 4-м номере это его. Йокич это игрок который играет для команды порою включает и набор очков и игру на партёров, но вот когда уже игра у других не идёт вот тогда он сама начинает давить в краске. Девис не замечал у него чтобы он рулил игрой в нападении партнёрами, только доминация и то он любит играть на позиции 4-х номеров, он крупнеее своих опонентов оказывается
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Ballboy13
МВП это в первую очередь лидер, не только по игре, но и по характеру. О каком МВП может идти речь, если Дэвис даже не лидер своей команды.
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БУГАЙ
троллинг
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mibX
Да скорее Кавай отыграет весь сезон и заберёт МВП. У Кавая характер есть и трудовая этика и его останавливают только травмы. У Дэвиса помимо травм ещё куча проблем. И это при наличии в лиге Николы, Яниса и Эмбиида то выиграет Дэвис?
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