Кевин Гарнетт: «Энтони Дэвис в ближайшие два года выиграет приз MVP»
Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт ожидает, что форвард «Лейкерс» в ближайшее время станет самым ценным игроком НБА.
«Ожидаю, что Энтони Дэвис в ближайшие два года выиграет приз MVP.
Эй Ди способен делать все из того, что делает Никола Йокич. Он способен делать все то, что делает Эмбиид. О чем мы говорим, бро? Я ожидаю, что он станет MVP, если в этом сезоне, то точно в следующем», – заявил Гарнетт.
Дэвис недавно получил продление контракта на 186 миллионов долларов.
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