Бэм Адебайо: «Хочу стать лучшим оборонительным игроком НБА-2024»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо нацелен на получение награды «Лучший защитник» в сезоне-2023/24.
«Я хочу стать лучшим защитником года, чтобы у меня просто была награда», – сказал Адебайо.
Ранее бигмэн отметил важность игры в обороне: «Все смотрят на последнюю колонку: «Сколько очков он набрал в матче?» Люди забывают о существовании другой стороны площадки, потому что это шоу-бизнес».
В минувшем сезоне Адебайо стал пятым в голосовании за «Мистера-замка»-2023.
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Алексей Швед, похоже, будет играть в Китае. А кто еще выступал там?
Джордан и Баркли были главными друзьями НБА. Но на пенсии рассорились – и уже 10 лет не разговаривают
Комментарии