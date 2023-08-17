Бэм Адебайо: «Хочу стать лучшим оборонительным игроком НБА-2024»

Теги Майами НБА Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо нацелен на получение награды «Лучший защитник» в сезоне-2023/24.

«Я хочу стать лучшим защитником года, чтобы у меня просто была награда», – сказал Адебайо.

Ранее бигмэн отметил важность игры в обороне: «Все смотрят на последнюю колонку: «Сколько очков он набрал в матче?» Люди забывают о существовании другой стороны площадки, потому что это шоу-бизнес».

В минувшем сезоне Адебайо стал пятым в голосовании за «Мистера-замка»-2023.

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