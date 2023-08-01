Бэм Адебайо об успехе «Майами»: «У клуба есть стандарт, которого мы придерживаемся»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо объяснил успешное и стабильное выступление флоридского клуба.
За последние четыре года «Хит» дважды доходили до финальной серии НБА.
«Я могу ответить на этот вопрос одним словом: стандарт. У «Майами» есть стандарт, которого мы придерживаемся.
Мы хотим выигрывать матчи и иметь возможность поднять над головой трофей в конце сезона», – заявил Адебайо.
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-Может быть у вас есть какой то стандарт, которого вы придерживаетесь?
Бэм:
-У нас есть какой то стандарт и мы его придерживаемся