Бэм Адебайо сфотографировался с человеком в майке Дэмиана Лилларда

Теги Майами Портленд НБА фото Дэмиан Лиллард Бэм Адебайо Баскетбол

Центровой «Майами» Бэм Адебайо сфотографировался с одним из участников своего летнего тренировочного лагеря, на котором была майка сборной США с именем Дэмиана Лилларда («Портленд»).

Этим летом Лиллард запросил у «Портленда» обмен в другую команды. По информации СМИ, игрок настаивает на обмене в «Майами».

Недавно НБА заверила все команды лиги, что Лиллард будет полностью исполнять условия действующего контракта при обмене в любой клуб.

«Мы объяснили Лилларду и его агенту Аарону Гудвину, что любые последующие заявления, сделанные в частном порядке клубам или же публично, в которых идет речь о том, что Лиллард не будет выполнять свои обязанности в рамках существующего контракта после обмена, повлекут за собой дисциплинарные меры со стороны лиги. Мы также объяснили профсоюзу игроков НБА, что подобные заявления со стороны других игроков и их объектов впредь повлекут за собой дисциплинарные меры», – говорится в заявлении лиги.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

 

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1 комментарий

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