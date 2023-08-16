Бэм Адебайо: «Майами» заслуживает большего внимания»

Центровой « » считает, что команда не получает должного внимания с учетом демонстрируемых результатов.

«За последние четыре года мы дважды были в финале. За последние четыре года мы трижды выходили в финал Восточной конференции. Насколько я знаю, никто другой на Востоке за последние четыре года такого не добивался. И это при том, что 60% нашего состава – незадрафтованные ребята.

«Майами» заслуживает большего внимания, чем имеет в действительности», – заявил Адебайо.

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное