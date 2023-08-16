Бэм Адебайо: «Майами» заслуживает большего внимания»
Центровой «Майами» Бэм Адебайо считает, что команда не получает должного внимания с учетом демонстрируемых результатов.
«За последние четыре года мы дважды были в финале. За последние четыре года мы трижды выходили в финал Восточной конференции. Насколько я знаю, никто другой на Востоке за последние четыре года такого не добивался. И это при том, что 60% нашего состава – незадрафтованные ребята.
«Майами» заслуживает большего внимания, чем имеет в действительности», – заявил Адебайо.
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