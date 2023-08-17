Микэл Бриджес об обмене в «Нетс»: «Это помогло мне и Кэму получить небольшой толчок к развитию карьеры. Может быть, чуть быстрее, чем мы думали»
Форвард «Бруклина» Микэл Бриджеса в интервью The Athletic поделился, что обмен из «Финикса» стал поворотным в его карьере.
«Нам нравилось в «Финиксе». Но все эти трудности... Вы проходите через это, через невзгоды жизни, и это помогло мне и Кэму Джонсону получить небольшой толчок к развитию карьеры. Может быть, чуть быстрее, чем мы думали», – сказал Бриджес.
В феврале Бриджес и Джонсон стали игроками «Нетс» в результате крупного обмена с участием Кевина Дюрэнта.
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