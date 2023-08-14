Микэл Бриджес о победе над Испанией: «Тренеры отлично подготовили нас к матчу, скауты сделали свою работу»

Теги Бруклин сборная США НБА Микэл Бриджес Баскетбол

Легкий форвард «Бруклина» и сборной США Микэл Бриджес после победы над Испанией в товарищеском матче (98:88) рассказал о полном доверии тренерскому штабу и установкам на матч.

«Мы очень доверяем нашим тренерам. Они отлично подготовили нас к матчу, скауты сделали свою работу. Пуэрто-Рико отличается от Испании, и мы полностью уверены и доверяем нашим тренерам в том, как они будут готовить нас каждый вечер. Все, что мы можем сделать, – это выйти на площадку и выложиться на максимум», – сказал Бриджес.

Бриджес отметился 12 очками, американцы выиграли все три товарищеские встречи.

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