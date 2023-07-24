Микэл Бриджес о новом сезоне: «Надо просто сохранить состав, провести тренировочный лагерь с новым тренерским штабом, а Жаку Вону дать возможность взять тех ассистентов, кого он хочет»

Легкий форвард «Бруклина» Микэл Бриджес имеет большие ожидания от предстоящего сезона.

В интервью с New York Post Бриджес поделился, верит ли он, что команда войдет в сезон-2023/24 с тем же ростером, несмотря на запрос об обмене от Дэмиана Лилларда.

«Да, на это и надеюсь. И я очень рад этому. Надо просто сохранить состав, провести тренировочный лагерь с новым тренерским штабом, а Жаку [Вону] дать возможность взять тех ассистентов, кого он хочет.

Даже забыл, что он лишь подменял после увольнения Стива Нэша, когда я пришел в команду, и ему пришлось как бы топтаться на месте. В прошлом сезоне у Вона была такая неловкая ситуация, когда не совсем все зависит от тебя: теперь ты главный тренер, а у твоих же ассистентов разные схемы, заготовки и прочее.

Я рад, что теперь у него будет полноценная предсезонка, свой тренерский штаб и, по сути, Вон взял управление в свои руки. И мы будем готовиться вместе, будем нарабатывать эти схемы с самого начала, вместо того, чтобы выходить с тремя разными командами в одном составе и просто пытаться разобраться на ходу. Так что я уже предвкушаю», – рассказал Бриджес.

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