Тэйлор Дженкинс: «Джейк Ларэвиа может стать элитным шутером»

Теги Мемфис НБА Тэйлор Дженкинс Джейк Ларэвиа Баскетбол

Главный тренер «Мемфиса» Тэйлор Дженкинс заострил внимание на прогрессе форварда команды Джейка Ларэвии, отметив, что из 21-летнего баскетболиста может вырасти отличный шутер.

«Для меня, поскольку он вступает в свой второй сезон, его умение совершать броски – то, в чем он может выйти на элитный уровень. Стараюсь, чтобы он развивался в этом направлении. Джейк очень много работал все лето», – сказал Дженкинс в выпуске «Мемфиса» на YouTube, посвященному Летней лиге и молодым игрокам команды.

Ларэвиа набирал в среднем 18,3 очка в 6 матчах Летней лиги-2023.

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