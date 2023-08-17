Тэйлор Дженкинс: «Джейк Ларэвиа может стать элитным шутером»

Главный тренер « » заострил внимание на прогрессе форварда команды Джейка Ларэвии, отметив, что из 21-летнего баскетболиста может вырасти отличный шутер.

«Для меня, поскольку он вступает в свой второй сезон, его умение совершать броски – то, в чем он может выйти на элитный уровень. Стараюсь, чтобы он развивался в этом направлении. Джейк очень много работал все лето», – сказал Дженкинс в выпуске «Мемфиса» на YouTube, посвященному Летней лиге и молодым игрокам команды.

Ларэвиа набирал в среднем 18,3 очка в 6 матчах Летней лиги-2023.

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