Кайри Ирвинг – Тэйлору Дженкинсу: «Говорить так о своей команде во время серии — незрело»

Разыгрывающий « » отреагировал на слова главного тренера «Мемфиса» , который заявил, что его команде не хватает зрелости в серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«Говорить так о своей команде во время серии — незрело.

Но откуда мне знать. Лол, я дома, отдыхаю с семьей», – написал Ирвинг в соцсети.

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