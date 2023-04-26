Кайри Ирвинг – Тэйлору Дженкинсу: «Говорить так о своей команде во время серии — незрело»

Теги Даллас Мемфис НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Тэйлор Дженкинс Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на слова главного тренера «Мемфиса» Тэйлора Дженкинса, который заявил, что его команде не хватает зрелости в серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3).

«Говорить так о своей команде во время серии — незрело.

Но откуда мне знать. Лол, я дома, отдыхаю с семьей», – написал Ирвинг в соцсети.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dev0
Написал Ирвинг, один из самых зрелых, приземлённых и адекватных людей в лиге.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Диетолог Зайона Уильямсона
Последняя фраза расставила все на свои места)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
кандид
Пиши громче, Кайри, тебя из Канкуна плохо слышно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
олси
только зрелый ирвинг смог остановить Даллас уверенно шагающий в плей офф .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий