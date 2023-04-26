Кайри Ирвинг – Тэйлору Дженкинсу: «Говорить так о своей команде во время серии — незрело»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг отреагировал на слова главного тренера «Мемфиса» Тэйлора Дженкинса, который заявил, что его команде не хватает зрелости в серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3).
«Говорить так о своей команде во время серии — незрело.
Но откуда мне знать. Лол, я дома, отдыхаю с семьей», – написал Ирвинг в соцсети.
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