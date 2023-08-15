Товарищеские матчи. Япония сыграет с Анголой, Ливан – Кот-д’Ивуар
Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.
Сегодня в рамках товарищеских матчей Япония сыграет с Анголой, Ливан встретится с Кот-д’Ивуаром.
Товарищеские матчи
Япония – Ангола
15 августа. 13:00
Ливан – Кот-д’Ивуар
15 августа. 20:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное
Комментарии