Билл Симмонс оценил продление Ривза: «Теперь у «Лейкерс» есть реальный шанс выиграть свой 13-й титул»

Теги Билл Симмонс Баскетбол

Известный спортивный эксперт и фанат «Бостона» Билл Симмонс оценил подписания «Лейкерс» на рынке свободных агентов, но такжже воспользовался возможностью подшутить над «озерниками».

«Отличный контракт. «Лейкерс» вышли победителями на этой неделе. Теперь у них есть реальный шанс выиграть свой 13-й титул», – написал Симмонс в ответ на пост инсайдера Шэмса Чарании о продлении Остина Ривза.

«Лейкерс» и «Бостон» делят первую строчку по количеству чемпионств (17).

Первые пять из них пришлись на «Миннеаполис Лейкерс» (1949, 1950, 1952, 1953, 1954).

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7 комментариев

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k1rr
Симмонс тролль конечно)
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Xell
Лал будут в топ 4Запада. Состав сбалансирован.
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Король Лев
Ответ k1rr
Симмонс тролль конечно)
А мне кажется, они одни из железных топ 4 претендентов.
0
0
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kondratiy
Ответ Xell
Лал будут в топ 4Запада. Состав сбалансирован.
Топ 43? Это серьёзно :)
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-1
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