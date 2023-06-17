Билл Симмонс о «Денвере»: «Эта команда будет здесь до конца десятилетия»

Известный спортивный эксперт считает, что «Денвер» будет претендовать на чемпионство и выигрывать титулы в течение следующих семи лет.

«Я не думаю, что победа в этом сезоне – случайность. Эта команда будет здесь до конца десятилетия.

Им удастся остаться вместе, и я думаю, что это начало чего-то более серьезного», — сказал Симмонс в своем подкасте.

Ранее форвард «Голден Стэйт» высказал мнение, что династии уйдут в прошлое, как только вступит в силу новое коллективное соглашение.

Чемпионство «Денвера» – это триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кун-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение