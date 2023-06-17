Билл Симмонс о «Денвере»: «Эта команда будет здесь до конца десятилетия»

Теги Денвер НБА Билл Симмонс Дрэймонд Грин Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что «Денвер» будет претендовать на чемпионство и выигрывать титулы в течение следующих семи лет.

«Я не думаю, что победа в этом сезоне – случайность. Эта команда будет здесь до конца десятилетия.

Им удастся остаться вместе, и я думаю, что это начало чего-то более серьезного», — сказал Симмонс в своем подкасте.

Ранее форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказал мнение, что династии уйдут в прошлое, как только вступит в силу новое коллективное соглашение.

Чемпионство «Денвера» – это триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кун-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

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2 комментария

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jqzn88xn6n
Весьма смелое заявление
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Dalakop
Всё очень быстро может поменяться в сегодняшней НБА и хотя Йокич одна из её безусловных доминант с нынешним костяком это один-два серьёзных похода за гайками, кмк.
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