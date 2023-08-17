Эрик Гордон вколотил сверху с сопротивлением в матче против Аргентины

Теги Финикс сборная Аргентины НБА видео Эрик Гордон предварительная квалификация к ОИ-2024 Баскетбол

Защитник «Финикса» и сборной Багамских островов Эрик Гордон продемонстрировал атлетизм в матче предварительной квалификации к Олимпиаде-2024 против Аргентины (101:89).

Гордон обманным движением убрал оппонента, прошел под кольцо и вколотил сверху с сопротивлением.

Гордон отметился 24 очками, Бадди Хилд добавил 23 очка, Деандре Эйтон набрал 22 очка и сделал 15 подборов.

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1 комментарий

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RayAllen20
Багамы в топ 3
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