Эрик Гордон вколотил сверху с сопротивлением в матче против Аргентины

Защитник « » и сборной Багамских островов продемонстрировал атлетизм в матче предварительной квалификации к Олимпиаде-2024 против Аргентины (101:89).

Гордон обманным движением убрал оппонента, прошел под кольцо и вколотил сверху с сопротивлением.

Гордон отметился 24 очками, Бадди Хилд добавил 23 очка, Деандре Эйтон набрал 22 очка и сделал 15 подборов.

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