Эрик Гордон перейдет в «Финикс»

Теги переходы Клипперс Финикс НБА Эрик Гордон Баскетбол

Свободный агент Эрик Гордон (34 года, 191 см) договорился о контракте с «Финиксом», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Гордон стал свободным агентом после того, как «Клипперс» решили не гарантировать контракт атакующего защитника на сезон-2023/24.

Интерес к Гордону также проявляли «Лейкерс», «Мемфис», «Миннесота», «Милуоки» и «Портленд». 34-летний баскетболист хотел перейти в команду, которая будет бороться за титул и сможет предложить ему конкретную роль.

По информации Чарании, Гордон сократил список вариантов до «Финикса» и «Голден Стэйт», а также рассматривал возможность возвращения в «Хьюстон».

В 22 матчах прошедшей регулярки за «Клипперс» Гордон набирал в среднем 11 очков и 2,1 передачи, реализуя 46,3% бросков с игры и 42,3% из-за дуги.

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10 комментариев

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Maxsut
Это прям хорошо! Ветеран, который ещё может зажечь и точно будет полезен. В плей-офф местами давал огня.
Вот и оказался он в Финиксе, спустя 10 лет)
+10
0
+10
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AllanHouston
Ответ алексей батькович
а вот это прям бомба , неужто на минималку??
да, у "Финикса" больше нечего предложить
+7
0
+7
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алексей батькович
а вот это прям бомба , неужто на минималку??
+3
0
+3
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Maxsut
Ответ Roman Boroveev
а что было 10 лет назад?
Будучи игроком Хорнетс/Пеликанс хотел подписать контракт с Suns. Неоднократно это заявлял, но сложилось как сложилось.
+3
0
+3
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Егор Кривошей
Да ну на....
+1
0
+1
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За Валенсию с 1999
А вот это плохо для конкурентов. У этого хоть яйца есть, в отличие от всяких Эйтонов
+1
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Roman Boroveev
Как прекрасно, из овна и палок как то насобирали себе достаточно серьезную скамейку. А ещё Росс и Воррен , глядишь подпишутся.
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procyon11
мне нравится заполнение ростера финиксом в этом межсезонье, навыки состава впечатляют, при сопутствующей удаче, есть большая вероятность выиграть чемп.
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Вадим flanec
На бумаге Санз выглядят мощно. Осталось дело за малым? , слепить Вогелю из этого состава команду, которая пойдёт за гайками.
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Roman Boroveev
Ответ Maxsut
Это прям хорошо! Ветеран, который ещё может зажечь и точно будет полезен. В плей-офф местами давал огня. Вот и оказался он в Финиксе, спустя 10 лет)
а что было 10 лет назад?
0
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