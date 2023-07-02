Эрик Гордон перейдет в «Финикс»

Свободный агент Эрик Гордон (34 года, 191 см) договорился о контракте с «Финиксом», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Гордон стал свободным агентом после того, как «Клипперс» решили не гарантировать контракт атакующего защитника на сезон-2023/24.

Интерес к Гордону также проявляли «Лейкерс», «Мемфис», «Миннесота», «Милуоки» и «Портленд». 34-летний баскетболист хотел перейти в команду, которая будет бороться за титул и сможет предложить ему конкретную роль.

По информации Чарании, Гордон сократил список вариантов до «Финикса» и «Голден Стэйт», а также рассматривал возможность возвращения в «Хьюстон».

В 22 матчах прошедшей регулярки за «Клипперс» Гордон набирал в среднем 11 очков и 2,1 передачи, реализуя 46,3% бросков с игры и 42,3% из-за дуги.

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