Деандре Эйтон и Эрик Гордон сыграют за Багамские острова в предквалификационном турнире Олимпийских игр
Известные игроки НБА Деандре Эйтон и Эрик Гордон (оба «Финикс») сыграют за Багамские острова в предквалификационном турнире Олимпийских игр.
За Багамы выступят еще два представителя НБА – Бадди Хилд («Индиана») и Кай Джонс («Шарлотт»).
Багамские острова сыграют в группе А с Аргентиной, Кубой и Панамой. Две лучшие команды выйдут в полуфинал, победитель предквалификации в 2024 году выступит в основном квалификационном турнире.
Турнир пройдет с 14 по 20 августа в Аргентине.
Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод
Комментарии