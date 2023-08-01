Деандре Эйтон и Эрик Гордон сыграют за Багамские острова в предквалификационном турнире Олимпийских игр

Теги Шарлотт Индиана Финикс НБА Эрик Гордон олимпийский баскетбольный турнир Бадди Хилд Деандре Эйтон Кай Джонс Баскетбол

Известные игроки НБА Деандре Эйтон и Эрик Гордон (оба «Финикс») сыграют за Багамские острова в предквалификационном турнире Олимпийских игр.

За Багамы выступят еще два представителя НБА – Бадди ХилдИндиана») и Кай Джонс («Шарлотт»).

Багамские острова сыграют в группе А с Аргентиной, Кубой и Панамой. Две лучшие команды выйдут в полуфинал, победитель предквалификации в 2024 году выступит в основном квалификационном турнире.

Турнир пройдет с 14 по 20 августа в Аргентине.

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