ФИБА разрешила Эрику Гордону представлять Багамы, несмотря на игру за США в 2010 году

Защитник «Финикса» получил от право представлять сборную Багамских островов, несмотря на игру за команду США на чемпионате мира в 2010 году.

Статья 22 регламента ФИБА запрещает игроку менять принадлежность к национальной команде после того, как он принял участие в крупном соревновании под эгидой международной федерации. При этом в статью могут быть внесены поправки по усмотрению ФИБА, если игрок присоединяется к программе развития национальной сборной, а шаг в целом рассматривается «в интересах баскетбола».

ФИБА применила эти исключения к Гордону, который этим летом сыграет за Багамы в предварительном квалификационном турнире к Олимпийским играм.

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