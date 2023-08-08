ФИБА разрешила Эрику Гордону представлять Багамы, несмотря на игру за США в 2010 году

Теги ФИБА сборная США НБА Эрик Гордон Баскетбол

Защитник «Финикса» Эрик Гордон получил от ФИБА право представлять сборную Багамских островов, несмотря на игру за команду США на чемпионате мира в 2010 году.

Статья 22 регламента ФИБА запрещает игроку менять принадлежность к национальной команде после того, как он принял участие в крупном соревновании под эгидой международной федерации. При этом в статью могут быть внесены поправки по усмотрению ФИБА, если игрок присоединяется к программе развития национальной сборной, а шаг в целом рассматривается «в интересах баскетбола».

ФИБА применила эти исключения к Гордону, который этим летом сыграет за Багамы в предварительном квалификационном турнире к Олимпийским играм.

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2 комментария

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Теперь понятно)
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Вроде и хорошая новость, но прецедент. как бы в интересах баскетбола сейчас американские ветераны не устроили гастроли по всем сборным мира.
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