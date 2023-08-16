Андре Игудала о критике Джеймса Хардена в адрес Дэрила Мори: «Отличный ход»
Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала поддержал защитника «Филадельфии» Джеймса Хардена, который, находясь в Китае, назвал президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что не будет играть за клуб, в котором работает Мори.
«Вступая в переговоры по контракту, игрок должен знать, в чем его ценность и какие у него есть рычаги давления. Он должен знать, какие у него возможности, и есть ли у него подстраховка. Какая есть подстраховка у Джеймса Хардена?
У Дэрила Мори есть история с Китаем. Харден может что-то сказать в Китае и не вызвать негативную реакцию, потому что есть история с Мори и Китаем. Это был отличный ход со стороны Джеймса. Во-первых, его будет трудно наказать. Ведь что он сделал не так? Верно? Во-вторых, Джеймс продаст кроссовки. В конце концов, именно для этого он сейчас там», – сказал Игудала на подкасте Гилберта Аренаса.
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Тут почему то очень многие оценивают взаимоотношения игроков и клубов на "пацанском" уровне. Глупости. Это всегда был и будет бизнес, когда речь заходит о деньгах. Магия НБА происходит, когда парни убиваются за титул и "наследие". Что характерно, игроки не получают зарплату за плей-офф (знаю про бонусы, но зарплата рассчитывается за регулярку).
Демарш Хардена был разыгран по нотам. Хьюстон - любимая команда НБА в Китае (из-за Яо Мина) до скандала с Мори. Харден - современная легенда Хьюстона. Теперь он прямо противопоставил себя генменеджеру перед аудиторией Китая.
В общем, зря я разжёвываю, Игудала всё объяснил.