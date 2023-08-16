Андре Игудала о критике Джеймса Хардена в адрес Дэрила Мори: «Отличный ход»

Четырехкратный чемпион НБА Андре Игудала поддержал защитника «Филадельфии» , который, находясь в Китае, назвал президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» Дэрила Мори «лжецом» и сказал, что не будет играть за клуб, в котором работает Мори.

«Вступая в переговоры по контракту, игрок должен знать, в чем его ценность и какие у него есть рычаги давления. Он должен знать, какие у него возможности, и есть ли у него подстраховка. Какая есть подстраховка у Джеймса Хардена?

У Дэрила Мори есть история с Китаем. Харден может что-то сказать в Китае и не вызвать негативную реакцию, потому что есть история с Мори и Китаем. Это был отличный ход со стороны Джеймса. Во-первых, его будет трудно наказать. Ведь что он сделал не так? Верно? Во-вторых, Джеймс продаст кроссовки. В конце концов, именно для этого он сейчас там», – сказал Игудала на подкасте Гилберта Аренаса.

«Я не могу быть в одном клубе с этим лжецом». Разбитая любовь Хардена и Мори может уничтожить «Филадельфию»