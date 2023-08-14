Виктор Вембаньяма коротко постригся и покрасил волосы

Первый номер драфта-2023 сменил имидж: коротко постригся и покрасил волосы.

На своей странице в соцсети видео опубликовал товарищ француза , известный подобным стилем причесок.

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