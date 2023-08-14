Тако Фалл о встрече с Вембаньямой: «Будет очень неловко»

Центровой Тако Фалл рассказал о том, какие эмоции будет испытывать при встрече с первым номером драфта НБА .

«Это будет очень неловко. Так странно для меня посмотреть кому-то прямо в глаза», – заявил Фалл.

У Фалла и Вембаньямы примерно одинаковый рост. У француза без кроссовок он составляет 222 см, у сенегальца заявлен как 226 см.

Тако начнет предстоящий сезон в Китае, где подписал контракт с клубом «Нанкин».

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