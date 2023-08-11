Богдан Богданович о переезде Кембы и братьев Эрнангомес в Европу: «Интересно посмотреть, как они будут играть в Евролиге»

Атакующий защитник «Атланты» поделился мнением о переходе игроков в европейские коллективы.

Ранее Кемба Уокер (« »), а также братья Хуан и Уилли Эрнангомес (« » и « » соответственно) переехали в Европу из США.

«Евролига – это серьезное соревнование, и я рад за парней, которые готовы к этому и делают такие сложные шаги в своей карьере.

Интересно посмотреть, как они будут играть в Евролиге», – поделился Богданович.

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