Торнике Шенгелия и Гиорги Шермадини – в заявке сборной Грузии на ЧМ-2023

Сборная Грузии определилась с составом на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В итоговую заявку команды вошли тяжелый форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия и центровой «Тенерифе» .

Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.

Расширенный состав сборной Грузии:

, Гиорги Шермадини, Дуда Санадзе, , , Тэд Макфэдден, Рати Андроникашвили, , Михаил Беришвили, Кахабер Джинчарадзе, Лука Ликликадзе и Гиорги Турдзиладзе.

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