Торнике Шенгелия и Гиорги Шермадини – в заявке сборной Грузии на ЧМ-2023

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Сборная Грузии определилась с составом на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.

В итоговую заявку команды вошли тяжелый форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия и центровой «Тенерифе» Гиорги Шермадини.

Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.

Расширенный состав сборной Грузии:

Торнике Шенгелия, Гиорги Шермадини, Дуда Санадзе, Гога Битадзе, Сандро Мамукелашвили, Тэд Макфэдден, Рати Андроникашвили, Георги Цинцадзе, Михаил Беришвили, Кахабер Джинчарадзе, Лука Ликликадзе и Гиорги Турдзиладзе.

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1 комментарий

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Сибирский литовец
Достаточно боевой состав . За 2 место поборются
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