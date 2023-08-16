Торнике Шенгелия и Гиорги Шермадини – в заявке сборной Грузии на ЧМ-2023
Сборная Грузии определилась с составом на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Японии, Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября.
В итоговую заявку команды вошли тяжелый форвард «Виртуса» Торнике Шенгелия и центровой «Тенерифе» Гиорги Шермадини.
Грузия сыграет в группе F вместе со Словенией, Кабо-Верде и Венесуэлой.
Расширенный состав сборной Грузии:
Торнике Шенгелия, Гиорги Шермадини, Дуда Санадзе, Гога Битадзе, Сандро Мамукелашвили, Тэд Макфэдден, Рати Андроникашвили, Георги Цинцадзе, Михаил Беришвили, Кахабер Джинчарадзе, Лука Ликликадзе и Гиорги Турдзиладзе.
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