Товарищеские матчи. Латвия – Доминиканская республика, США сыграют со Словенией и другие матчи

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Латвия встретится с Доминиканской республикой, США сыграют со Словенией.

Товарищеские матчи

Иран – Черногория

12 августа. 19:45

Грузия – Иордания

12 августа. 19:45

Латвия – Доминиканская республика

12 августа. 19:45

12 августа. 19:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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