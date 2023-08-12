Товарищеские матчи. Латвия – Доминиканская республика, США сыграют со Словенией и другие матчи

Теги результаты товарищеские матчи сборная США сборная Словении сборная Латвии сборная Черногории сборная Грузии сборная Ирана сборная Доминиканской республики сборная Иордании Баскетбол

Участники чемпионата мира-2023 продолжают готовиться к турниру, который стартует в конце августа.

Сегодня в рамках товарищеских матчей Латвия встретится с Доминиканской республикой, США сыграют со Словенией.

Товарищеские матчи

Иран – Черногория

12 августа. 19:45

Грузия – Иордания

12 августа. 19:45

Латвия – Доминиканская республика

12 августа. 19:45

США Словения

12 августа. 19:45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Баскетбол – это случайное блуждание. Это доказывает математическая модель

Новый «Финикс» собран исключительно из самых дорогих и самых дешевых игроков – как это все будет работать?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Ещё бы посмотреть где то, эти матчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий