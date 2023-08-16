Рэй Аллен выложил пост, осуждающий расизм
Прославленный экс-игрок НБА Рэй Аллен выложил пост, осуждающий расизм.
Аллен поделился картинкой с пятью собаками разного цвета и словами «Мы все одинаковые. Расизм – это глупо».
Аллен оставил подпись с цитатой писателя Джеймса Болдуина.
«Не все, с чем сталкиваешься, можно изменить, но ничто не изменится, пока с этим не столкнешься».
Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков
Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное
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