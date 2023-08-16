Рэй Аллен выложил пост, осуждающий расизм

Теги Рэй Аллен НБА фото соцсети Баскетбол

Прославленный экс-игрок НБА Рэй Аллен выложил пост, осуждающий расизм.

Аллен поделился картинкой с пятью собаками разного цвета и словами «Мы все одинаковые. Расизм – это глупо».

Аллен оставил подпись с цитатой писателя Джеймса Болдуина.

«Не все, с чем сталкиваешься, можно изменить, но ничто не изменится, пока с этим не столкнешься».

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1 комментарий

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Cube Litening C:68X
Почему тогда лишь один пёс белый? 😁
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