Прославленный экс-игрок НБА Рэй Аллен выложил пост, осуждающий расизм.

Аллен поделился картинкой с пятью собаками разного цвета и словами «Мы все одинаковые. Расизм – это глупо».

Аллен оставил подпись с цитатой писателя Джеймса Болдуина.

«Не все, с чем сталкиваешься, можно изменить, но ничто не изменится, пока с этим не столкнешься».

Не понимаю, зачем НБА нужна Летняя лига. В ней все настроено против игроков

Россия дважды обыграла участника ЧМ. Но впечатление неоднозначное