Джон Уолл, Бэм Адебайо, Хайме Хакес и Андре Драммонд сыграли в любительской лиге Майами

опубликовала подборку лучших моментов любительской лиги Майами, в которой приняли участие игроки «Хит» и .

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