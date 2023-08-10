Джон Уолл, Бэм Адебайо, Хайме Хакес и Андре Драммонд сыграли в любительской лиге Майами
НБА опубликовала подборку лучших моментов любительской лиги Майами, в которой приняли участие игроки «Хит» Бэм Адебайо и Хайме Хакес.
В матчах Miami Pro League также сыграли центровой «Чикаго» Андре Драммонд и свободный агент Джон Уолл.
22-летний свингмен Хакес был выбран «Майами» под 18-м номером драфта-2023.
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