Грант Хилл: «Определенно есть шанс, что Джоэл Эмбиид выберет сборную США»

Теги Грант Хилл Филадельфия сборная Франции сборная США НБА Париж-2024 Джоэл Эмбиид Баскетбол

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл в разговоре с инсайдером Марком Стейном подтвердил, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может сыграть за американскую сборную на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Джоэл Эмбиид — невероятно талантливый игрок, и у него есть несколько вариантов. Думаю, это хорошо.

Скажу так: я разговаривал с ним, он знает о нашем желании включить его в нашу программу. Так что посмотрим, к чему это приведет. Строя планы на следующее лето, мы, безусловно, продолжим эти разговоры, и, надеюсь, к тому времени я смогу более точно оценить вероятность того, что Эмбиид выберет сборную США», – сказал Хилл.

«Можно сказать, что шанс еще есть?» – уточнил Стейн.

«О да, определенно», – ответил Хилл.

Действующий MVP НБА недавно получил гражданство Франции и США.

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3 комментария

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Вадим Сидоров
Конечно не откажется от халявного олимпийского золота
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Максим Макеев
В сборной США будут игроки способные дотащить Эмбиида до награды потому безусловно сыграет
это не в филадельфии катать где нужно многое самому делать( тоже самое и франции касается у которой хорошая сборная но без стараний звезды ей не выиграть)
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belrus
мвп выплакал, от золотой медальки тоже не откажется
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