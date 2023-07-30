Грант Хилл: «Определенно есть шанс, что Джоэл Эмбиид выберет сборную США»

Генеральный менеджер сборной США Грант Хилл в разговоре с инсайдером Марком Стейном подтвердил, что центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может сыграть за американскую сборную на Олимпиаде 2024 года в .

« — невероятно талантливый игрок, и у него есть несколько вариантов. Думаю, это хорошо.

Скажу так: я разговаривал с ним, он знает о нашем желании включить его в нашу программу. Так что посмотрим, к чему это приведет. Строя планы на следующее лето, мы, безусловно, продолжим эти разговоры, и, надеюсь, к тому времени я смогу более точно оценить вероятность того, что Эмбиид выберет сборную США», – сказал Хилл.

«Можно сказать, что шанс еще есть?» – уточнил Стейн.

«О да, определенно», – ответил Хилл.

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