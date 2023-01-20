Стефен Карри: «Мне очень интересно выступить на Олимпиаде 2024 года»

Теги Голден Стэйт сборная США НБА Стив Керр Стефен Карри Париж-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри заявил, что ему хочется сыграть за сборную США на Олимпийских играх в Париже.

«Мне очень интересно выступить на Олимпиаде 2024 года. Особенно с учетом того, что тренером является Стив Керр. Я участвовал в двух чемпионатах мира. При этом все, кто когда-либо играл в обоих турнирах, сразу говорят, насколько они отличаются друг от друга. Все говорят, что по атмосфере, настроению и адреналину это совершенно разные вещи.

Не могу ничего гарантировать, потому что никто не знает, что произойдет в будущем, но я бы с удовольствием получил такой опыт», – заявил Карри.

Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий