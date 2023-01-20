Разыгрывающий «Уорриорз» заявил, что ему хочется сыграть за сборную США на Олимпийских играх в .

«Мне очень интересно выступить на Олимпиаде 2024 года. Особенно с учетом того, что тренером является . Я участвовал в двух чемпионатах мира. При этом все, кто когда-либо играл в обоих турнирах, сразу говорят, насколько они отличаются друг от друга. Все говорят, что по атмосфере, настроению и адреналину это совершенно разные вещи.

Не могу ничего гарантировать, потому что никто не знает, что произойдет в будущем, но я бы с удовольствием получил такой опыт», – заявил Карри.

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