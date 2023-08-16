«Барселона» проявляет интерес к Теренсу Дэвису

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«Барселона» интересуется защитником Теренсом Дэвисом (26 лет, 193 см).

Последние два с половиной сезона Дэвис провел в составе «Сакраменто». В минувшем сезоне НБА он набирал 6,7 очка, 2,2 подбора и 1,0 передачи за игру.

Испанский клуб ищет замену Кори Хиггинсу. «Барселона» ранее подписала другого баскетболиста, который известен по выступлениям в НБА – Джабари Паркера.

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