«Барселона» проявляет интерес к Теренсу Дэвису
«Барселона» интересуется защитником Теренсом Дэвисом (26 лет, 193 см).
Последние два с половиной сезона Дэвис провел в составе «Сакраменто». В минувшем сезоне НБА он набирал 6,7 очка, 2,2 подбора и 1,0 передачи за игру.
Испанский клуб ищет замену Кори Хиггинсу. «Барселона» ранее подписала другого баскетболиста, который известен по выступлениям в НБА – Джабари Паркера.
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