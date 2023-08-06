«Барселона» достигла соглашения с Джабари Паркером

« » достигла соглашения с американским форвардом (28 лет, 203 см), сообщает Sport.es.

Второй номер драфта-2014 призван заменить Николу Миротича в составе каталонской команды.

Сообщается, что Паркер без проблем прошел медицинское обследование, запрошенное «Барселоной».

Показатели форварда за карьеру в НБА составляют 14,1 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч. Паркер последний раз участвовал в официальном матче в январе 2022 года в составе «Бостона».

Самые крутые американцы, уезжавшие из НБА в Европу: от Доминика Уилкинса до Айверсона и Кембы