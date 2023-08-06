«Барселона» достигла соглашения с Джабари Паркером

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА чемпионат Испании Джабари Паркер Баскетбол

«Барселона» достигла соглашения с американским форвардом Джабари Паркером (28 лет, 203 см), сообщает Sport.es.

Второй номер драфта-2014 призван заменить Николу Миротича в составе каталонской команды.

Сообщается, что Паркер без проблем прошел медицинское обследование, запрошенное «Барселоной».

Показатели форварда за карьеру в НБА составляют 14,1 очка, 5,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч. Паркер последний раз участвовал в официальном матче в январе 2022 года в составе «Бостона».

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2 комментария

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Ну, такое. Сломается через... Да нет. Во время предзезонки вылетит. Я не Хейтер. И отношусь к Джабари со всем уважением - очень хороший игрок. Но травмат, крздец..
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