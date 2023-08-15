Тим Хардуэй о ситуации с Джеймсом Харденом: «Дэрил Мори сейчас является хозяином положения»

Бывшая звезда НБА Тим Хардуэй раскритиковал защитника «Филадельфии» за то, что тот публично назвал президента по баскетбольным операциям «Сиксерс» «лжецом».

«Дэрил Мори сейчас является хозяином положения.

Он не обязан тебя обменивать, он посмотрит, что ты будешь делать. Если ты не явишься в тренировочный лагерь, он имеет право штрафовать тебя за каждый день, который ты пропустишь. Как бы ты ни злился, Дэрил Мори сейчас контролирует ситуацию. Ты должен это понять.

На твоем месте, я бы пошел в офис к Дэрилу Мори и поговорил с ним. Скорее всего, разговор получился бы горячим, потому что оба были бы возбуждены. Но вам нужно поговорить и решить, что делать дальше», – сказал Хардуэй.

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