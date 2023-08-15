Журналист Джейсон Макинтайр: «Джеймсу Хардену нужно поступить как Лионель Месси и отправиться играть в Китай»

Теги Филадельфия Лионель Месси НБА Джеймс Харден Баскетбол

Журналист Джейсон Макинтайр посоветовал защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену последовать примеру знаменитого футболиста Лионеля Месси и продолжить карьеру там, где его больше всего любят.

«Мы видели, как Джеймс Харден сделал громкое заявление в Китае. Вы знаете, кто является одним из самых популярных игроков НБА в Китае? Джеймс Харден.

Только что Лионель Месси отклонил предложение саудовского клуба с зарплатой в размере 1 миллиард долларов. Почему бы Джеймсу Хардену не сказать: «Я устал от этого дерьма. Я никому не нужен? Хорошо, я поеду туда, где меня любят». Где любят Джеймса Хардена? В Китае. Иногда мы нуждаемся в любви», – сказал Макинтайр.

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5 комментариев

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МЗ
Иногда о каких-то журналистах узнаешь только когда они самопиарятся за счёт Хардена, Леброна, Кайри и других игроках, которые не готовы "просто стучать мяч".
+5
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mibX
Ответ Алексей Водонос
Конкретно Хардену в Китае могут предложить не меньше, чем в НБА. Другой вопрос, что для него важнее: бабло или титул.
Как будто его участие гарантирует ЛАК или 76 хотя бы финал конференции. Про титул уж и говорить не приходится
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Jazzzz
Все правильно. Харден в Китае может легендарнее Марберри стать.
+3
-3
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Алексей Водонос
Конкретно Хардену в Китае могут предложить не меньше, чем в НБА. Другой вопрос, что для него важнее: бабло или титул.
+1
-1
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leon01
Ответ Алексей Водонос
Конкретно Хардену в Китае могут предложить не меньше, чем в НБА. Другой вопрос, что для него важнее: бабло или титул.
бабло у него есть,титула у него не будет...остаётся любовь...это в китае
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