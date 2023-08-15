Журналист Джейсон Макинтайр: «Джеймсу Хардену нужно поступить как Лионель Месси и отправиться играть в Китай»

Журналист Джейсон Макинтайр посоветовал защитнику «Филадельфии» Джеймсу Хардену последовать примеру знаменитого футболиста Лионеля Месси и продолжить карьеру там, где его больше всего любят.

«Мы видели, как сделал громкое заявление в Китае. Вы знаете, кто является одним из самых популярных игроков НБА в Китае? Джеймс Харден.

Только что Лионель Месси отклонил предложение саудовского клуба с зарплатой в размере 1 миллиард долларов. Почему бы Джеймсу Хардену не сказать: «Я устал от этого дерьма. Я никому не нужен? Хорошо, я поеду туда, где меня любят». Где любят Джеймса Хардена? В Китае. Иногда мы нуждаемся в любви», – сказал Макинтайр.

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