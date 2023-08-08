Дерек Фишер возглавил школьную команду из Лос-Анджелеса

Теги НБА Дерек Фишер любительский баскетбол Баскетбол

Пятикратный чемпион НБА Дерек Фишер возвращается к тренерской работе.

Бывший игрок «Лейкерс» назначен главным тренером команды школы Энсино Креспи, которая находится в Лос-Анджелесе.

Ранее 48-летний Фишер возглавлял «Нью-Йорк» (2014-2016) и клуб женской НБА «Лос-Анджелес» (2019-2022).

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1 комментарий

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официально стал физруком получается
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