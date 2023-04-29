Леброн Джеймс выиграл 40-ю серию плей-офф за карьеру. Сравнялся с лидером НБА Дереком Фишером

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА Дерек Фишер НБА плей-офф Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с «Мемфисом» – 125:85, 4-2.

Для лидера «озерников» Леброна Джеймса это уже 40-я победная серия в плей-офф за карьеру.

38-летний Джеймс сравнялся с лидером НБА по этому показателю Дереком Фишером.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

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12 комментариев

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Goddemic
Ничего себе. У него ещё есть не побитые рекорды в ПО (по критерию длительности).
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Djoyin
Хорошо, что у Леброна наконец-то молодая и ровная по силе игроков команда. У кого пошла игра, на того можно всей командой сыграть, и соперникам крышка. А раньше приходилось Леброну тащить в основном в одиночку. Побьёт рекорд Фишера, и это точно
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AlexKhokhlov
Магия числа 40 вокруг этой серии продолжается)
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Vagant
Список первых десяти игроков по числу выигранных серий:

1-2. Леброн Джеймс, 40 выигранных серий
Из 52 сыгранных(76,9 процента)
Статистика ПО: 28,6 ppg, 9,0 rpg, 7,2 apg, 49,5% FG

1-2. Дерек Фишер, 40 выигранных серий
Из 51 сыгранной (78,4 процента)
8.3 ppg, 2.2 rpg, 2.3 apg, 42.2% FG

3. Роберт Хорри: 39 выигранных серий
Из 48 сыгранных (81,3 процента)
7,9 ppg, 5,6 rpg, 2,4 apg, 42,6% FG

4. Карим Абдул-Джаббар: 37 выигранных серий
Из 49 сыгранных (75,5 процента)
24,3 ppg, 10,5 rpg, 3,2 apg, 2,4 иpg, 53,3% FG

5. Тим Данкан: 35 выигранных серий
Из 48 сыгранных (72,9 процента)
20,6 ppg, 11,4 rpg, 3,0 apg, 2,3 bpg, 50,1% FG

6. Коби Брайант: 33 выигранных серии
Из 43 сыгранных (76,7 процента)
25.6 ppg, 5.1 rpg, 4.7 apg, 1.4 spg, 44.8 FG%

7. Скотти Пиппен: 33 выигранных серии
Из 43 сыгранных (76,7 процента)
7,5 ppg, 7,6 rpg, 5,0 apg, 1,9 spg, 44,4% FG

8-9. Мэджик Джонсон: 32 выигранных серии
Из 40 сыгранных (80,0 процента)
19,5 ppg , 12,3 аpg, 7,7 rpg, 1,9 spg, 50,6% FG

8-9. Шакил О’Нил: 32 выигранных серии
Из 45 сыгранных (71,1 процента)
24,3 ppg, 11,6 rpg, 2,7 apg, 2,1 bpg, 56,3%FG

10-11. Майкл Джордан: 30 выигранных серий
Из 37 сыгранных (81,1 процента)
33,4 ppg, 6,4 rpg, 5,7 apg, 2,1 spg, 48,7% FG

10-11. Тони Паркер: 30 выигранных серий
Из 42 сыгранных (71,4 процента)
17,9 ppg, 5,1 apg, 2,9 rpg, 46,1% FG

Из действующих игроков:
20-21 Андре Игудала: 26 выигранных серий
Из 35 сыгранных (74,3 процента)
9,4 ppg, 4,4 rpg, 3,5 apg, 45,8% FG

28-33. Клэй Томпсон: 23 выигранных серии
Из 27 сыгранных (85,2 процента)
19,3 ppg, 4,0 rpg, 2,2 apg

28-33. Дреймонд Грин: 23 выигранных серии
Из 27 сыгранных (85,2 процента)
11,7 ppg, 9,0 rpg, 6,2 apg, 1,5 spg, 1,4 bpg, 44,5% FG
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egro92
Тот момент, когда Vagant в комменте выдает эту же новость куда более информативно и подробно, так еще и раньше. Закрадывается подозрение в заимствовании:)
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koj-kin
Обойдет Фишера, как пить дать!
...уже даже и финальная серия просматривается🤞
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ST-L
Ответ egro92
Тот момент, когда Vagant в комменте выдает эту же новость куда более информативно и подробно, так еще и раньше. Закрадывается подозрение в заимствовании:)
Ты реально думаешь, что он сам ее откуда то не заимствовал? Например, из реддита. Как-то наивно очень, в 2023 году, думать что все новости пишутся самостоятельно. Особенно в период расцвета жпт, когда ничего не стоит попросить сетку переписать текст
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Vagant
Ответ egro92
Тот момент, когда Vagant в комменте выдает эту же новость куда более информативно и подробно, так еще и раньше. Закрадывается подозрение в заимствовании:)
Дык, этот список не мой, его нба ведет:)
Так что, я более ранний коммент удалил.:)
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egro92
Ответ ST-L
Ты реально думаешь, что он сам ее откуда то не заимствовал? Например, из реддита. Как-то наивно очень, в 2023 году, думать что все новости пишутся самостоятельно. Особенно в период расцвета жпт, когда ничего не стоит попросить сетку переписать текст
Видимо, не выспавшийся я выдаю не совсем то, что у меня в голове - в первую очередь хотел обратить внимание на оперативность появления такого рода новостей. Да и не говорил я о том, что эта новость самого ваганта, вон, он ниже сам пишет об этом, я лишь обратил внимание на то, что новость на самом сайте смотрится куцей по сравнению с комментарием.
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egro92
Ответ Vagant
Дык, этот список не мой, его нба ведет:) Так что, я более ранний коммент удалил.:)
Тем не менее, спасибо вам за то, что мне самому зачастую никуда не нужно лезть. И, хочу отметить, это далеко не первый раз, когда комментарии после превращаются в новость, в частности, ваши со статистическими выкладками.
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