Леброн Джеймс выиграл 40-ю серию плей-офф за карьеру. Сравнялся с лидером НБА Дереком Фишером
«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с «Мемфисом» – 125:85, 4-2.
Для лидера «озерников» Леброна Джеймса это уже 40-я победная серия в плей-офф за карьеру.
38-летний Джеймс сравнялся с лидером НБА по этому показателю Дереком Фишером.
«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах
1-2. Леброн Джеймс, 40 выигранных серий
Из 52 сыгранных(76,9 процента)
Статистика ПО: 28,6 ppg, 9,0 rpg, 7,2 apg, 49,5% FG
1-2. Дерек Фишер, 40 выигранных серий
Из 51 сыгранной (78,4 процента)
8.3 ppg, 2.2 rpg, 2.3 apg, 42.2% FG
3. Роберт Хорри: 39 выигранных серий
Из 48 сыгранных (81,3 процента)
7,9 ppg, 5,6 rpg, 2,4 apg, 42,6% FG
4. Карим Абдул-Джаббар: 37 выигранных серий
Из 49 сыгранных (75,5 процента)
24,3 ppg, 10,5 rpg, 3,2 apg, 2,4 иpg, 53,3% FG
5. Тим Данкан: 35 выигранных серий
Из 48 сыгранных (72,9 процента)
20,6 ppg, 11,4 rpg, 3,0 apg, 2,3 bpg, 50,1% FG
6. Коби Брайант: 33 выигранных серии
Из 43 сыгранных (76,7 процента)
25.6 ppg, 5.1 rpg, 4.7 apg, 1.4 spg, 44.8 FG%
7. Скотти Пиппен: 33 выигранных серии
Из 43 сыгранных (76,7 процента)
7,5 ppg, 7,6 rpg, 5,0 apg, 1,9 spg, 44,4% FG
8-9. Мэджик Джонсон: 32 выигранных серии
Из 40 сыгранных (80,0 процента)
19,5 ppg , 12,3 аpg, 7,7 rpg, 1,9 spg, 50,6% FG
8-9. Шакил О’Нил: 32 выигранных серии
Из 45 сыгранных (71,1 процента)
24,3 ppg, 11,6 rpg, 2,7 apg, 2,1 bpg, 56,3%FG
10-11. Майкл Джордан: 30 выигранных серий
Из 37 сыгранных (81,1 процента)
33,4 ppg, 6,4 rpg, 5,7 apg, 2,1 spg, 48,7% FG
10-11. Тони Паркер: 30 выигранных серий
Из 42 сыгранных (71,4 процента)
17,9 ppg, 5,1 apg, 2,9 rpg, 46,1% FG
Из действующих игроков:
20-21 Андре Игудала: 26 выигранных серий
Из 35 сыгранных (74,3 процента)
9,4 ppg, 4,4 rpg, 3,5 apg, 45,8% FG
28-33. Клэй Томпсон: 23 выигранных серии
Из 27 сыгранных (85,2 процента)
19,3 ppg, 4,0 rpg, 2,2 apg
28-33. Дреймонд Грин: 23 выигранных серии
Из 27 сыгранных (85,2 процента)
11,7 ppg, 9,0 rpg, 6,2 apg, 1,5 spg, 1,4 bpg, 44,5% FG
...уже даже и финальная серия просматривается🤞
Так что, я более ранний коммент удалил.:)