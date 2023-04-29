Леброн Джеймс выиграл 40-ю серию плей-офф за карьеру. Сравнялся с лидером НБА Дереком Фишером

« » в пятницу добились четвертой победы в серии первого раунда с « » – 125:85, 4-2.

Для лидера «озерников» это уже 40-я победная серия в плей-офф за карьеру.

38-летний Джеймс сравнялся с лидером по этому показателю .

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