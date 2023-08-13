Пау Газоль обратился к Одому, Фишеру и другим партнерам по команде: «Надеюсь, вы воспримете признание, которое я сегодня получаю, как часть своего собственного»
Член Зала славы Пау Газоль отдельно обратился к своим бывшим партнерам по команде, включая Ламара Одома, Дерека Фишера и Метту Уолд Писа.
«Я очень благодарен всем вам. Надеюсь, что вы воспримете это признание, которое я сегодня получаю, как часть своего собственного. Без вас я бы не справился», – цитирует Газоля обозреватель «Лейкерс» Майк Труделл.
«Лейкерс» стали чемпионами НБА в 2009 и 2010 году.
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