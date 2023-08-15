Пи Джей Вашингтон рассчитывает получить контракт на 20 млн долларов в год
Ограниченно свободный агент «Шарлотт» Пи Джей Вашингтон (24 года, 201 см) надеется подписать контракт с зарплатой около 20 миллионов долларов в год, сообщает журналист Cleveland.com Крис Федор.
«Хорнетс» не хотят давать Вашингтону долгосрочный контракт, на который тот рассчитывает, поэтому переговоры зашли в тупик.
Вашингтон может подписать квалификационное предложение, отыграть за «Шарлотт» один сезон и стать неограниченно свободным агентом.
Предыдущие четыре сезона Вашингтон провел за «Шарлотт». В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 он набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.
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