Пи Джей Вашингтон может подписать квалификационное предложение «Шарлотт» на 8,5 млн долларов

Теги возможные переходы Шарлотт НБА Пи Джей Вашингтон Баскетбол

«Шарлотт» выставил квалификационное предложение тяжелому форварду Пи Джей Вашингтону (24 года, 201 см).

Баскетболист стал ограниченно свободным агентом 1 июля. Сообщалось, что игрок рассчитывает получать около 18 миллионов долларов за сезон в рамках нового соглашения.

Однако по информации Heavy, контрактные переговоры с «Хорнетс» все еще находятся на ранней стадии. Если стороны не достигнут соглашения, Вашингтон может подписать квалификационное предложение команды на 8,5 млн долларов и стать неограниченно свободным агентом уже следующим летом, сообщает издание со ссылкой на источник в лиге.

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.

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1 комментарий

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Алексей Водонос
А как же желаемые 18 миллионов в год? Отпустило? :D
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