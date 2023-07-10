Пи Джей Вашингтон может подписать квалификационное предложение «Шарлотт» на 8,5 млн долларов

« » выставил квалификационное предложение тяжелому форварду (24 года, 201 см).

Баскетболист стал ограниченно свободным агентом 1 июля. Сообщалось, что игрок рассчитывает получать около 18 миллионов долларов за сезон в рамках нового соглашения.

Однако по информации Heavy, контрактные переговоры с «Хорнетс» все еще находятся на ранней стадии. Если стороны не достигнут соглашения, Вашингтон может подписать квалификационное предложение команды на 8,5 млн долларов и стать неограниченно свободным агентом уже следующим летом, сообщает издание со ссылкой на источник в лиге.

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.

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