Пи Джей Вашингтон рассчитывает получать 18 млн долларов в год по новому контракту
«Хорнетс» на прошлой неделе выставили квалификационное предложение тяжелому форварду Пи Джей Вашингтону (24 года, 201 см).
Баскетболист стал ограниченно свободным агентом 1 июля.
По информации инсайдера Марка Стейна, Вашингтон рассчитывает на новый контракт с зарплатой около 18 миллионов долларов в год.
В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.
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Так что если 18 млн, то явно не в Шарлотке.