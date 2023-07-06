Пи Джей Вашингтон рассчитывает получать 18 млн долларов в год по новому контракту

Теги возможные переходы Шарлотт НБА Пи Джей Вашингтон Марк Стейн Баскетбол

«Хорнетс» на прошлой неделе выставили квалификационное предложение тяжелому форварду Пи Джей Вашингтону (24 года, 201 см).

Баскетболист стал ограниченно свободным агентом 1 июля.

По информации инсайдера Марка Стейна, Вашингтон рассчитывает на новый контракт с зарплатой около 18 миллионов долларов в год.

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.

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1 комментарий

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Алексей Водонос
В прошлом сезоне он играл много, потому что не было Бриджеса. В этом сезоне Бриджес появился. К тому же Миллера обязаны загружать, ибо пока он выглядит не как 2-й пик драфта, а как мешок картошки.
Так что если 18 млн, то явно не в Шарлотке.
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