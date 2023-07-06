Пи Джей Вашингтон рассчитывает получать 18 млн долларов в год по новому контракту

«Хорнетс» на прошлой неделе выставили квалификационное предложение тяжелому форварду (24 года, 201 см).

Баскетболист стал ограниченно свободным агентом 1 июля.

По информации инсайдера Марка Стейна, Вашингтон рассчитывает на новый контракт с зарплатой около 18 миллионов долларов в год.

В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 Вашингтон набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.

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