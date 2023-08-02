Пи Джей Вашингтон и его невеста приняли грязевые ванны на Карибах

Теги Шарлотт НБА видео фото Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Свободный агент Пи Джей Вашингтон во время межсезонья отправился на Карибские острова вместе с невестой Алисой Шанель.

TMZ Sports опубликовал видео и фото, как баскетболист и его будущая супруга принимают грязевые ванны в Суфриере, Сент-Люсия.

24-летний форвард является ограниченно свободным агентом. Предыдущие четыре сезона Вашингтон провел за «Шарлотт». В прошедшем регулярном чемпионате-2022/23 он набирал в среднем 15,7 очка и 4,9 подбора при 44,4% с игры и 34,8% из-за дуги.

Майкл Джордан проиграл один на один лишь раз. Есть даже подтверждение на видео!

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