Представлен 1-й эпизод специального проекта «Взял Мяч» об истории ЦСКА

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Специальный проект программы «Взял Мяч», который посвящен истории московского ЦСКА, представил 1-й эпизод.

«Специальный проект #ВЗЯЛМЯЧНАМЕДНИ: Эра ЦСКА. Мы говорим о команде, которая стала самой грозной силой советского и российского спорта.

Сегодня мы отвечаем на вопрос кто и когда начал эру ЦСКА: становление баскетбола в СССР, первые турниры, первые звезды и противостояние команды со СКА (Рига)», – говорится в описании видео. 

ЦСКА в этом году празднует 100-летие.

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